Bella aus Wien vermisst: Frau bittet um Hilfe

Die traurige Geschichte nahm ihren Anfang am 1. August, als der kleine Malteser mit dem Namen Bella das letzt Mal in der Johnstraße in Wien gesehen wurde. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Besitzerin Susanne sucht fieberhaft nach ihrem Hündchen, doch bislang ohne Erfolg. Aufgeben möchte sie aber nicht und wendet sich an die "Heute"-Redaktion mit der Bitte um Hinweise auf den Aufenthaltsort ihres Bellas.

Hunderasse: Malteser (weiblich)

Suchdienstnummer: S2332997

Farbe: Weiß

Geburtsdatum: 06.12.2015

Hund trägt Transponder

Verlustort: Wien, 15. Bezirk, Tautenhayngasse

Wenn Sie den kleinen Malteser Bella gesehen haben, oder Hinweise haben, wo er sich gerade befindet, melden Sie sich über Facebook bei der Besitzerin Susanne.

