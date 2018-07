Biker-Hund genießt in Wien den Fahrtwind

Wer das Motorradfahren liebt, für den gibt es bei sonnigem Wetter nichts schöneres, als auf sein Bike zu steigen und loszufahren. So auch am Freitag in Wien: Am Verteilerkreis in Favoriten machte eine "Heute"-Leserin an einer Ampel einen coolen Schnappschuss.

Ein Mann war mit seinem Motorrad unterwegs und nahm für die Ausfahrt auch gleich seinen vierbeinigen Freund mit. Das Hündchen hatte sichtlich Spaß am Fahrtwind und genoss dabei das fabelhafte Wetter. Gesichert mit einem speziellen Beutel und mit einer Brille ausgestattet düste das Duo durch Wien.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(mz)