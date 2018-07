Öffi-Unfall bei Mariahilfer Straße lähmt Verkehr

Viele Fahrgäste mussten sich am Dienstag zu Mittag in Geduld üben – oder den Weg über die äußere Mariahilfer Straße zum Westbahnhof zu Fuß zurücklegen. Grund: ein Straßenbahnunfall nahe der Station Gerstnerstraße. Eine 50-jährige Wienerin war in einer Garnitur gestürzt, konnte dann aber direkt in häusliche Pflege entlassen werden. Betroffen waren die Linien 52 und 60.

Umfrage Waren Sie schon in einen Verkehrsunfall verwickelt? Ja, leider bereits mehrmals.

Ja, aber nur einmal.

Nur als Beifahrer.

Nein, noch nie!

Die Züge wurden über Bahnhof Rudolfsheim Anschützgasse kurz geführt. Die Störung dauerte bis 12.50 Uhr.

Es kommt auf den Linien 52 und 60 nach wie vor zu unterschiedlichen Intervallen.

Die genauen Hintergründe des Unfalls waren zunächst unklar. Näheres in Kürze.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(mp)