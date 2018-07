Blitz setzte Baum in Wien in Brand

Ein ohrenbetäubender Knall erschütterte am Dienstag Nachmittag ein Grätzel in der Donaustadt: Während des Unwetters, das auch drei Arbeiter in Lebensgefahr brachte, schlug ein Blitz in einen Baum ein und steckte dessen Krone in Brand.

Laut einer Zeugin war die Feuerwehr innerhalb kürzester Zeit vor Ort, hatte dann allerdings nicht viel zu tun, denn im Starkregen erloschen die Flammen von allein.

Alle Informationen zum schweren Gewitter über Wien und die Prognose für die kommenden Tage lesen Sie hier!

