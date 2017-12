Wiener Supermarktruine ging in Flammen auf

Ein ehemaliger Merkur-Markt in der Wagramer Straße (Wien-Donaustadt) stand am Donnerstag Nachmittag in Flammen. Die Feuerwehr rückte kurz nach 13 Uhr zu dem leerstehenden Supermarktgebäude aus. Die Rauchsäule war weithin sichtbar und behinderte auch den Autoverkehr in der Nähe des Wiener Citygates.

Die Brandursache war zunächst unklar. Zeugen berichteten von zwei Personen, die in der Nähe des Marktes von der Polizei kontrolliert wurden. Bereits 2014 brach in dem Gebäude ein Brand aus. Damals wurde ein Ungar verletzt. Die Lagerhalle dient immer wieder Obdachlosen als Unterkunft.

Die Wiener Berufsfeuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle. Bereits um 14 Uhr drang kein Rauch mehr aus dem Gebäude.

Video: Leserreporter/Weida C./Carina G.

(red)