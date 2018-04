Schwarze Rauchsäule über der Wiener City

Kurz nach 13 Uhr drang plötzlich dichter Rauch aus einem Keller in Wien-Mariahilf. Leserreporter waren vor Ort und filmten die Arbeit der Einsatzkräfte.

Teilen Sie Ihr Foto mit der "Heute"-Community!

Hier Foto hochladen (funktioniert nur in App)



Alle Leserfotos sehen und bewerten

Buttons funktionieren nur in der neuen "Heute"-App! Buttons funktionieren nur in der neuen "Heute"-App!

Am frühen Nachmittag war die Wiener Berufsfeuerwehr noch mit Löschen beschäftigt, so ein Sprecher gegenüber "Heute". Ursache und Schadensausmaß waren vorerst unklar.

Es gibt keine Berichte über Verletzte. Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

Video: Leserreporter

Leserreporter werden und Bild auf heute.at sehen

Haben Sie auch ein Foto für unsere Community? Teilen Sie es per App oder Mail an community@heute.at mit uns! Bei allen Leserfotos gilt: Die besten Bilder bekommen einen Ehrenplatz auf heute.at, in der App (horizontal wischen) können Sie alle Fotos sehen und bewerten. Bei Abdruck in der Print-Zeitung erhalten Sie außerdem 50 Euro als besonderes Dankeschön!

(red)