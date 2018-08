15-Jähriger stiehlt BMW, crasht fünf Autos

Montagabend krachte es ordentlich in der Kopalgasse 58-60 (Wien-Simmering). Ein 15-Jähriger wollte eine abendliche Spritztour einlegen. Dass er keinen Führerschein hat, war ihm kein Hindernis. Am Ende der (von vorne bis hinten) illegalen Fahrt war nicht nur der "geborgte" BMW kaputt, sondern fünf weitere Fahrzeuge.

Umfrage Waren Sie schon in einen Verkehrsunfall verwickelt? Ja, leider bereits mehrmals.

Ja, aber nur einmal.

Nur als Beifahrer.

Nein, noch nie!

Autoschlüssel "ausgeborgt"

Wie Polizei-Pressesprecher Patrick Mayerhofer berichtet, "borgte" sich der 15-Jährige einen Autoschlüssel "aus". Führerschein besitzt der Bursche keinen. Wem der BMW gehört, ob Freunden oder seinen Eltern, ist (noch) nicht bekannt. Der Bursche raste durch Wien-Simmering und verlor dabei die Kontrolle über das Fahrzeug.

Fünf Autos gecrasht, Mann im Krankenhaus

Der schwarze BMW kam ins Schleudern - rund 190 Meter schlitterte er die Kopalgasse entlang. Dabei krachte der 15- Jährige in fünf weitere Autos. In einem der Fahrzeuge dürfte noch ein Mann gesessen sein. Der 34-Jährige erlitt Kopfverletzungen und wurde von der Wiener Berufsrettung ins Spital gebracht, wie Pressesprecherin Corina Had mitteilt.

Drei Anzeigen

Der 15-jährige Unfall-Lenker blieb unverletzt. Er wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung, dem unbefugten Gebrauch eines Fahrzeuges sowie Lenken eines KFZ ohne gültige Lenkberechtigung. Wie hoch der verursachte Sachschaden ist, ist nicht bekannt.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(mp)