Bus knallte frontal gegen Bim in Wien-Floridsdorf

Für zwei Öffi-Fahrer in der Bundeshauptstadt lief am Dienstag Abend nicht alles auf Schiene: An der Kreuzung Prager Straße/Hermann-Bahr-Straße gerieten eine Straßenbahngarnitur der Linie 26 und ein Fahrzeug der Buslinie 34A aneinander. Laut Zeugen dürfte der Busfahrer die Bim an einer unübersichtlichen Stelle übersehen haben.

Teilen Sie Ihr Foto mit der "Heute"-Community!

Hier Foto hochladen (funktioniert nur in App)



Alle Leserfotos sehen und bewerten

Buttons funktionieren nur in der neuen "Heute"-App! Buttons funktionieren nur in der neuen "Heute"-App!

Ein Foto von "Heute"-Leser David H. zeigt Scherben und Blechschaden. Weder Fahrer, noch Passagiere trugen aber Blessuren davon.

Feuerwehr und Polizei sicherten die Unfallstelle ab. Laut einer Sprecherin der Wiener Linien muss der genaue Hergang des Unfalls erst erhoben werden.

Die Straßenbahnlinie 26 musste für annähernd 30 Minuten gesperrt werden.

(red)