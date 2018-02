Schnäppchen-Jäger stürmen C&A Filialen

Schnäppchenjäger stürmen seit Donnerstagmorgen die C&A-Filialen der Landeshauptstadt. Vom 8. bis zum 12. Februar gibt es dort alle bereits reduzierten Waren noch einmal um minus 50 Prozent. Das lassen sich passionierte Rabatt-Freunde nicht zweimal sagen.

"In einer halben Stunde war alles was gut ist weg"

Eine "Heute"-Leserin schickte uns einen Schnappschuss von ihrem Vormittags-Einkauf am Donnerstag in der C&A-Filiale am Reumannplatz (Wien-Favoriten). "So viele Leute habe ich hier noch nie gesehen", sagt sie. "Innerhalb einer halben Stunde war alles, was gut ist, weg".

Ihre Freundin shoppte derweil im Donauzentrum. Dort hatte sich laut ihren Angaben bereits eine mindestens 50 Mann große Warteschlange vor dem Geschäft gebildet, bevor die Filiale überhaupt geöffnet hatte.

