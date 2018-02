Crash: Auto hebt direkt vor Rotkreuz-Bezirksstelle ab

Kein guter Start in das Wochenende hat ein 57-Jähriger in Wien-Favoriten hingelegt: Am Samstag Vormittag verlor er in der Landgutgasse die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Der Fiat Punto kam auf der Seite zu liegen, der Fahrer konnte selbst aus dem Auto klettern.

Der Unfall passierte direkt vor der örtlichen Rotkreuz-Bezirksstelle, die Sanitäter waren somit sofort zur Stelle. Sie untersuchten den Mann, der bis auf einen Schock unversehrt davonkam und nicht ins Krankenhaus musste.

Laut ersten Informationen dürfte die Unfallursache ein missglücktes Überholmanöver sein.

(red)