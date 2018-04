Drei Autos und ein Motorrad 16. April 2018 10:27; Akt: 16.04.2018 10:45 Print

Crash auf Ottakringer Straße fordert Verletzten

Am Sonntagabend kam es in Wien-Ottakring zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-Jähriger krachte mit seinem Toyota in zwei geparkte Autos und ein Motorrad.