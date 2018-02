Crash in Döbling: Fahrzeug blieb seitlich liegen

Ein 61-Jähriger Lenker fuhr mit seinem Opel Zafira am Donnerstag gegen 10.30 Uhr, aus der Boschstraße kommend, in Richtung Gunoldstraße. Dabei wollte er die Kreuzung in die Korntheuergasse überqueren.

Auf der hochfrequentierten Kreuzung war ein 91-Jähriger mit seinem VW Passat in Richtung Heiligenstädter Brücke unterwegs. In der Mitte der Straße kam es dann zum unglücklichen Zusammenstoß. Der VW krachte seitlich in den Opel hinein, wobei der Minivan umkippte und seitlich liegen bleib.

Verletzter ins Spital gebracht



Die alarmierten Einsatzkräfte trafen binnen Minuten am Unfallort ein. Der 61-jährige Mann, dessen Opel umgekippt ist, wurde leicht verletzt mit Prellungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Wiener Berufsfeuerwehr stellte das verunfallte Fahrzeug händisch wieder auf die Räder und mit Hilfe eines Transportrollers sicher ab. Während des Einsatzes sicherte die Polizei die Unfallstelle ab.

(mz)