Dachbrand und Explosion in Wien-Floridsdorf

Eine Detonation hallte zu Wochenbeginn kurz vor 19 Uhr durch den Wiener Stadtteil Stammersdorf: Das Dachgeschoss eines in bau befindlichen Hauses fing aus noch ungeklärter Ursache Feuer, mindestens eine dort gelagerte Gasflasche explodierte. "Wir bekämpften den Brand von innen, von außen und mit Hilfe einer Drehleiter", so ein Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr zu "Heute". "Die restlichen Gasflaschen konnten wir rechtzeitig kühlen."

Die Einsatzkräfte rückten mit 27 Feuerwehrleuten und sechs Fahrzeugen aus. Als sie an der Kreuzung Johann-Weber-Straße/Herrenholzgasse ankamen, stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand. Die Florianis konnten aber verhindern, dass das Feuer auf andere Gebäude übergriff. Weil das Haus noch in Bau war, mussten keine Bewohner in Sicherheit gebracht werden, niemand wurde verletzt.

(red)