"Was Feuer nicht zerstört hat, hat Rauch vernichtet"

Sonntagmorgen brach gegen 8 Uhr Feuer im obersten Stock eines Wohnhauses in der Grüngasse Ecke Rüdigergasse (5. Bezirk) Feuer aus. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen aus.

"War einiges zu tun", lässt Christian Seiler, Pressesprecher der Wiener Feuerwehr, wissen.

In der Dachgeschoss-Maisonette scheint bereits Samstagnacht Feuer ausgebrochen zu sein. Als die Feuerwehr am heutigen Sonntagmorgen um 7.52 Uhr anrückte, stand eines der Zimmer bereits in Vollbrand.



"Was das Feuer nicht zerstört hat hat der Rauch vernichtet"



...so Christian Seiler, Pressesprecher der Wiener Berufsfeuerwehr. Die Einsatzkräfte bekämpften das Feuer von innen übers Stiegenhaus und zusätzlich außen mit einer Drehleiter.

Person am Boden gefunden

In der Brandwohnung wurde eine bewusstlose Person gefunden. Nach einer notfall-medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde sie von der Berufsrettung Wien ins Krankenhaus gebracht. "Um die zahlreichen Glutnester im Dach zu bekämpfen wurden die Feuerwehrleute von den Höhenrettern der Feuerwehr gesichert", so Seiler.







