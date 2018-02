Das ist das Gewinner-Foto des Schnee-Duells

Das Winter-Comeback in Österreich hat das Land in eine weiße Decke gehüllt. Die "Heute"-Community teilte hunderte Fotos mit der Redaktion und allen anderen Lesern. In einem Duell konnte man abstimmen, welches das beste von allen war.

"Heute"-Leser küren Gewinnerin



Der Schnappschuss von Elisabeth W. hat gewonnen: "Mein Enkelkind Alexander ist begeistert!" Wir gratulieren zu den 50 Euro!

Wir bitten die Gewinnerin sich bei uns unter onlineredaktion@heute.at oder unter 050 - 950 12300 zu melden.

(red)