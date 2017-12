Das kam bei Ihnen an Heiligabend auf den Tisch

Gansl, Fisch, Truthahn oder veganer Braten: Am Heiligen Abend und in den Tagen darauf, wird in Österreich traditioneller Weise üppig aufgetischt. Darum wollen wir von Ihnen wissen, was bei Ihnen während der Weihnachtsfeiertage auf den Teller kam und kommt. Schicken Sie uns ein Bild davon!

Umfrage Mögen Sie Weihnachten? Ich liebe es! Es kann nicht weihnachtlich genug sein.

Ich mag es schon, aber nur während ein oder zwei Wochen.

Es geht. Ich ertrage es zwei Tage.

Schrecklich. Am liebsten würde ich an einen weihnachtsfreien Ort reisen.

Teilen Sie Ihr Foto mit der "Heute"-Community!

Die ersten kulinarischen Highlights haben die "Heute"-Redaktion bereits erreicht. Wir haben Sie in der Bildergalerie (oben) für Sie zusammengestellt. Laden auch Sie ein Foto direkt hier (siehe Buttons rechts) oder über Ihre "Heute"-App mit dem Betreff "Weihnachten" hoch.

"Heute" hat auch auf der Mariahilfer Straße nachgefragt, was bei Ihnen zu Weihnachten auf den Tisch kam:

