Stimmen Sie ab! 03. April 2018 15:23; Akt: 03.04.2018 15:56 Print

Die schlimmsten Horror-Tattoos der "Heute"-Leser

Ob Arschgeweih, chinesisches Zeichen, Name der/des Ex oder verzerrtes Portrait. Verpfuschte Tattoos gibt es wie Sand am Meer, aber welches schießt den Vogel ab?