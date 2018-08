Diese 20 Katzenbabys suchen ein neues Zuhause

Diese Kätzchen wurden gefunden, ausgesetzt oder - weil nicht mehr gewollt oder kastriert - abgegeben. Rund 50 Katzenbabys werden aktuell im Tierheim Bruck an der Leitha (Niederösterreich) betreut. Davon warten rund 20 Kätzchen auf ein neues Zuhause. "Heute"-Userin "Pferdchen" besuchte die süßen Babys während eines Flohmarktes im Tierheim und war so entzückt, dass sie der Redaktion ein Foto schickte.

Tierheim Bruck Leitha

Web: Web: www.tierheimbruck.at

Werden in Gärten oder auf Parkplätzen ausgesetzt

Im Gespräch mit"Heute" berichtet eine ehrenamtliche Helferin des Tierheims, A. Zwettler, dass die meisten Kätzchen streunende Fundkatzen seien. Sie werden oft in Gärten oder auf Parkplätzen entdeckt und anschießend medizinisch versorgt und aufgenommen. "Vor allem jetzt im August haben wir sehr viele trächtige Katzen", so Frau A. Zwettler. Dies läge daran, dass die Kastrationspflicht nicht als solche wahrgenommen werde.

Wie läuft Vermittlung ab?

Die Miezekatzen werden immer nur im Doppelpack vergeben, erklärt Frau Zwettler. "Sollte man bereits eine Katze im ungefähr gleichen Alter haben, gibt das Tierheim die Tiere auch einzeln her." Die Vermittlungsgebühr beträgt 130 Euro, inklusive eines Kastrations-Gutscheins.

"Normalerweise besuchen die Interessenten die Katzen zweimal, einfach um zu schauen, ob man sich verträgt." Stimmt die Chemie, können die Katzen mitgenommen werden", so Frau Zwettler.



Sollten Sie die Katzen besuchen oder aufnehmen wollen, wenden Sie sich an das Tierheim Bruck an der Leitha. (Website rechts oben in der Infobox)

(mp)