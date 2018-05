Diese Bauarbeiter haben "keine Zeit" zum Pfeifen

Auf einer Baustelle in Floridsdorf wird so schwer gearbeitet, dass keine Zeit bleibt, schönen Frauen nachzupfeifen. Verkündet zumindest ein Plakat. Nachsatz: "Auf uns können Sie bauen."

"Heute"-Leserin Marianne findet's gut: "Mich hat die originelle Idee zum Lächeln gebracht." Die Großmutter fühlt sich an ihre Jugend erinnert, "als uns die Bauarbeiter im Vorbeigehen nachgepfiffen haben. Persönlich empfand ich das nie als sexuelle Belästigung, das war schon als Kompliment gedacht."

