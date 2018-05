Angebot der Woche? Hier kostet das Gras 7 Euro

Das Bier einen Euro, das Gramm Gras um sieben und Hasch um acht Euro. Das und mehr gab es am Freitagabend beim Donaukanal, direkt vor dem U-Bahn-Ausgang "Schottenring", zu erwerben.

Shots, Snacks, Bier, Gras, Hasch,...

Immer wieder radelte der geschäftstüchtige Verkäufer den Donaukanal auf und ab. Welche Waren er an den Mann bzw die Frau bringen wollte, stand gut lesbar auf einem Schild, welches er an seinen Fahrrad-Anhänger montiert hatte.

Bier, Shots, Papers und Snacks, aber auch Hasch oder Gras standen zum Verkauf. Den Shot gab es bereits um jeweils einen Euro, 12 Stück davon bereits um zehn. Das Gramm Gras um sieben Euro und Hasch um acht. Snacks, Papers und Bier konnten Fußgänger um ganze zwei Euro ihr eigen nennen.

"Hat nur ein paar Meter neben mir Tupperware rausgeholt"

"Heute"-Leserreporter Samuel (Name von der Redaktion geändert), der Freitagnacht gegen 22 Uhr an dem Verkäufer vorbeispazierte, erzählt im Gespräch mit "Heute": "Der Mann ist mehrfach hin- und hergeradelt, obwohl auch die Polizei vorbeifuhr. Er hat nur ein paar Meter von mir entfernt ein Tupper rausgeholt", so der 25-Jährige.

Werbe-Schmäh?

Dem aufmerksamen "Heute"-Leser wird folgender Hinweis über der Preisliste nicht entgangen sein: "ShotsToGo.at". Danach gegoogelt erfahren wir zwei Dinge: 1) Es handelt sich um einen Lebensmittel-Lieferdienst. 2) Die Website ist nur auf mobilen Geräten verfügbar.

Der Betreiber war am heutigen Sonntag für "Heute" nicht zu erreichen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass es sich um eine Marketing-Aktion handelte.

(mp)