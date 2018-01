Doppel-Crash fordert drei Verletzte in Wien

Ein Unfall in Wien-Neubau hat am Freitag für einen Stau am Gürtel in südlicher Fahrtrichtung gesorgt. Ein VW prallte kurz vor 20.30 Uhr gegen einen Mast an der Ecke Märzstraße/Neubaugürtel. Ein nachfolgender Tesla konnte laut Zeugen nicht ausweichen und fuhr ebenfalls in die Unfallstelle ein.

Eine Sprecherin der Wiener Berufsrettung berichtete gegenüber "Heute" von drei leicht verletzten Personen. Die Patienten wurden von Sanitätern der Malteser versorgt. Die Wiener Berufsfeuerwehr koordinierte nach der Unfallaufnahme durch die Polizei den Abtransport der nicht mehr fahrtüchtigen Autos. Die Florianis waren bis 23 Uhr im Einsatz.

