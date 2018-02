Drei Verletzte bei Blaulicht-Unfall in Wien

Eine Einsatzfahrt der Wiener Polizei nahm Donnerstag Nachmittag am Liechtenwerderplatz (Döbling) ein böses Ende: Das Blaulichtfahrzeug krachte an der viel befahrenen Kreuzung mit einem weiteren Auto zusammen und verwandelte den Asphalt in ein Trümmerfeld. Beim Crash kamen laut ersten Informationen auch Personen zu Schaden, zwei Polizisten und ein weiterer Autofahrer (77) trugen leichte Verletzungen davon.

Die näheren Umstände waren zunächst unklar, so Polizeisprecher Harald Sörös zu "Heute". Das Unfallkommando ermittelt.

