Geburtstagsgeschenke für Dreijährigeren verloren

Tanjas Sohn Florian wurde am gestrigen Freitag drei Jahre alt. Eigentlich ein Freudentag, doch dieses Jahr war er überschattet. Denn: Geschenke gab es fast keine. Diese gingen an seinem Ehrentag verloren. Darum wendet sich Mama Tanja (43) nun mit einem Such-Aufruf an die "Heute"-Community:



"Vielleicht meldet sich ja der ehrliche Finder. In der Vergangenheit hat das ja auch schon öfter geklappt", so Tanja.

Schwarze PICARD-Tasche mit Geschenken gesucht

Wie und wo gingen die Präsente verloren? Das kann die 43-Jährige nicht mehr genau sagen. Florians Großeltern kamen am gestrigen Freitag aus Deutschland zu Besuch nach Wien. Mit dabei: fast alle Geburtstagsgeschenke für Florian, gut verstaut in einer schwarzen PICARD-Tasche (siehe Bild oben). Ob diese nun beim Groß-Einkauf in einem Supermarkt oder in den Öffis (U6, 42 oder 40A) verloren gegangen ist, wissen Mama Tanja und Florians Großeltern nicht mehr. Gesehen haben sie die Tasche zuletzt am Freitagnachmittag, vor 15.30 Uhr.

In der Tasche waren:

Ein Hugo-Boss-Hemd, ein Umschlag mit Geburtstagskarte und 150 Euro, ein Märchenbuch, Rettungswagen und Feuerwehrauto - beides aus Metall - sowie Unterwäsche und etwas Geschenkpapier.

Geschenke gefunden?

Falls Sie die schwarze PICARD-Tasche oder die Geschenke gesehen bzw. gefunden haben, schicken Sie ein Mail an: leserreporter@heute.at.

