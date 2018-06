Horror-Flug: 7 Stunden von Wien nach Berlin

Die 22-jährige Julia (Name von der Redaktion geändert) aus der Steiermark wollte am vergangenen Freitag mit der Fluglinie EasyJet nach Berlin fliegen. Ihr Plan: Abflug um 19.15 Uhr in Wien-Schwechat, Ankunft um 21.15 Uhr in Berlin-Tegel.

Sie kam zwar an ihrem Ziel an - aber erst in den frühen Morgenstunden des nächsten Tages, mit sieben Stunden Verspätung und per Taxi um 400 Euro. "Für die Rückreise habe ich einen Nachtbus gebucht", so Julia.

Landete in Leipzig statt in Berlin

Mit 40-minütiger Verspätung hob der Flieger vom Wiener Flughafen ab. Wegen Unwetter in Berlin konnte dieser jedoch nicht planmäßig landen und wich auf den Leipziger Flughafen aus. Insgesamt 70 Flüge sollen an diesem Tag gestrichen worden sein und 250 verspätet, wie die B.Z. berichtet. Am falschen Airport angekommen passierte erstmal lange nichts...

Betrunkener Fluggast drehte im Flieger durch

Der Flughafen in Leipzig war zu dem Zeitpunkt geschlossen, wie die 22-Jährige erzählt. "Wir durften das Flugzeug nicht verlassen." Getränke gab es zwar, jedoch um den vollen Preis. Essen war zu wenig an Board, "es gab nur noch drei Sandwiches", so die Steirerin. Es waren Kinder an Board und ältere Personen. "Alle wollten etwas zu essen haben".

Einem Passagier wurde alles zu viel - der betrunkener Fluggast, mit Donald Trump-Kappe auf dem Kopf, drehte im Flugzeug durch. Er zündete sich eine Zigarette an und wollte den Notausgang öffnen. Das Personal hinderte ihn, Polizeibeamte kamen in den Flieger, nahmen seine Personalien im hinteren Bereich des Flugzeuges auf - den Herren jedoch nicht mit.

"Flughafen voll mit aggressiven Leuten"

Nach gut eineinhalb Stunden Warten durften die Passagiere das Flugzeug endlich verlassen. Doch weder Ersatzbusse noch Ansprechpersonen warteten, wie von Easyjet versprochen, auf sie. Eine Zerreißprobe für die Nerven.

"Der Flughafen war voll mit aggressiven Leuten. Bei EasyJet ging keiner mehr ran."

Es sei eine Frechheit, dass 500 Leuten ein Ersatz-Transfer versprochen wird der dann nicht kommt, die Stewardessen verschwinden, es kein Bodenpersonal gibt, die App nicht funktioniert und man die Fluggäste stundenlang uninformiert stehen lässt, regt sich Julia auf.

Um 400 Euro mit dem Taxi nach Berlin

Hotels wie Züge waren zu dem Zeitpunkt ausgebucht bzw fuhren nicht mehr. Ersatzbusse gab es keine. Was tun? "Wir haben uns in Gruppen zusammengetan und Taxis organisiert". 400 Euro kostete die Fahrt nach Berlin. Finale Ankunft: Samstag, 3.50 Uhr, statt Freitag um 21 Uhr. Die App funktioniere nach wie vor nicht, aber sie hoffe zumindest die Taxi-Kosten zurückzubekommen.

EasyJet war am heutigen Sonntag für "Heute" nicht zu erreichen.

Nicht der einzige Zwischenfall

Flug mit @easyJet_DE von Wien nach Berlin. Gestrandet in Leipzig. Nach gut einer halben Stunde ist noch immer nicht klar, wie es weitergeht. Weder essen noch etwas zu trinken wird angeboten. #costumerserviceatitsbest — evaliee (@evaliee) 1. Juni 2018

EasyJet fliegt nach Lyon statt nach Basel - Da war schon zu! - und überlässt die Passagiere mitten in der Nacht sich selbst. Auch mindestens eine alleinreisende Minderjährige. https://t.co/iMZyvVQS03 — Anne Roth (@annalist) 2. Juni 2018

