Eis-Flitzer spaziert durch Wien-Floridsdorf

In zwei Tagen ist Frühlingsbeginn – in Wien merkt man am Sonntag allerdings nichts davon. Temperaturen zwischen -6 und 0 Grad, vereinzelt Schneefall und spiegelglatte Straßen machen für Bewohner der Bundeshauptstadt richtig ungemütlich. Nur einer trotzte am Wochenende der Eiseskälte und ließ sich die Frühlingsstimmung nicht verderben: Nur mit Kappe, Shorts und Sportschuhen bekleidet spazierte ein junger Mann am Sonntagmorgen durch Floridsdorf.

Sonnenanbeter, die weniger abgehärtet sind, müssen sich übrigens noch ein bisschen gedulden, bis sie die Frühlingskleidung aus dem Schrank holen dürfen. Vorerst bleibt es empfindlich kalt, erst am Donnerstag klettert das Quecksilber in Wien wieder auf bis zu 6 Grad. Die genaue Prognose für Ihre Region lesen Sie hier.

(red)