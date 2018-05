Ekel-Fisch in Wiener Supermarkt entdeckt

Makrelen kocht und isst "Heute"-Leserin Dani O. aus Wien sehr gerne und oft. Doch eine wie diese hatte sie vergangene Woche zum ersten Mal in der Hand. "Ich habe noch nie so eine Makrele gesehen", sagt sie. "Da passt irgendwas nicht".

Nachdem sie den Fisch aufgetaut, gewaschen und zerstückelt hat, ging es ans Filetieren und Häuten - so zumindest der Plan. "Eigentlich zerfällt die Haut einer Makrele regelrecht", sagt sie. "Aber diese muss man mühsam runterziehen". Erst dann gelangte man zur eigentlichen Fischhaut. Es hatte den Anschein, dass der Fisch mit einer Plastikhaut überzogen war.

Zudem klebten die Kiemen zusammen. Eine Öffnung war nicht zu sehen. "Ich müsste eigentlich ganz einfach mit dem Finger reinfahren können", so die Wienerin. Wie man in dem Video sieht, ist das jedoch nicht möglich.

Ebenfalls skurril: Die Augenflüssigkeit des Fisches tritt beim Zusammendrücken nicht aus. Sie scheint sich unter dem Plastik zu sammeln, wie man in dem Clip sieht.

Das fischige Exemplar hat Dani tiefgefroren in einem Asia-Supermarkt in Wien-Simmering gekauft. Insgesamt zwei Stück - das andere Exemplar liegt noch unberührt in ihrem Tiefkühler.

Nicht der erste Fall

Dani erzählt im Gespräch mit "Heute", dass sie im letzten Monat mehrmals von Fischen, die mit Plastik überzogen waren, gelesen und gehört habe. Erst kürzlich soll eine Frau ein Video auf Facebook veröffentlicht haben, dass ebenfalls eine Makrele zeigt, die aussieht, als wäre sie mit Plastik überzogen.

Gekauft hätte die Dame den Fisch in einem Asia-Supermarkt in Wien-Neubau. Auf der Facebook-Seite des Marktes hatte sie die Aufnahmen vom Plastik-Fisch veröffentlicht. "Es wurde jedoch in der Zwischenzeit gelöscht", so Daniela.

