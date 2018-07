"Heute"-Zeitung goes New York

Wir fragten die "Heute"-Community, wo sie ihre "Heute"-Ausgabe am liebsten lesen. Unter den zahlreichen Einsendungen kam nun auch ein Foto aus New York. Leserin Elisabeth machte ein Foto vor der U-Bahnstation an der Wall Street. Offenbar ist die "Heute" nicht nur in den Wiener Verkehrsmitteln beliebt.

Haben auch Sie ein cooles Foto von sich und ihrer "Heute"-Zeitung? Dann laden Sie es doch einfach über die App hoch - Stichwort Freizeit! Bei Abdruck in der Zeitung erhalten Sie wie immer 50 Euro als Belohnung.

Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen! Je kreativer, desto besser!

(red)