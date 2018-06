So feierten Austro-Türken Erdogans Sieg in Wien

Rund 200 Türken haben am Sonntag in Wien-Favoriten die Wiederwahl ihres Präsidenten gefeiert. Eine Gruppe von Erdogan-Anhängern marschierte mit Fahnen vom Reumannplatz zur Gudrunstraße und rief Parolen. Laut Wiener Polizei kam es dabei zu keinen Zwischenfällen. Zeugen berichteten gegenüber "Heute", auch Angehöriger anderer Nationalitäten feierten mit, etwa Albaner, Bosnier und Ägypter.

Auch in anderen Landeshauptstädten bekundeten Erdogan-Fans ihre Freude, so kam es laut "Tiroler Tageszeitung" etwa zu einem Autokorso samt Hupkonzert in Innsbruck.

Obwohl Recep Tayyip Erdogan bei der Wahl am Sonntag mit Muharrem Ince einen ungewöhnlich starken Herausforderer hatte, konnte der türkische Präsident mit voraussichtlich 52 Prozent seine Macht ausbauen.

Die besten Bilder, die heißesten Storys: Folgen Sie uns auf Instagram!

Austro-Türken bleiben Erdogan treu

In Österreich und Deutschland erzielte Erdogan sogar ein deutlich besseres Ergebnis als in der Türkei: Knapp 72 Prozent der in Österreich abgegebenen Stimmen entfielen auf den Machthaber. Knapp 100.000 in Österreich lebende Personen waren bei der Türkei-Wahl stimmberechtigt.



Am Reumannplatz stieg die Party. (Video: Leserreporter)

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(red)