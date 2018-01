FPÖ-Fans? Farbattacke auf Wiener Universität

"Heute"-Leserin Ekaterinka bemerkte am gestrigen Mittwoch ein Graffiti an der Fakultät für Psychologie in der Liebiggasse (Wien-Innere Stadt). Direkt vor dem Hörsaal "F" stand dort in über ein Meter großen Buchstaben "FPÖ" zu lesen. Die Studentin war schockiert und schickte der Redaktion einen Schnappschuss.

In Rekordzeit übermalt

Unbekannte hatten den Text vermutlich in der Nacht zuvor an die Wand im ersten Obergeschoss der Bildungseinrichtung gesprayt. Auf Nachfrage bei der Fakultät für Psychologie erfuhr "Heute", dass der Schriftzug bereits entdeckt und auch beseitigt wurde.

"Wir haben die Buchstaben am Donnerstagmorgen wieder übermalen lassen", berichtet Pressesprecherin Mag. Alexandra Frey.

Nun ziert wieder eine weiße Wand den Eingang zum Vorlesungs-Saal. Wer die Buchstaben an die Wand sprayte ist nicht klar.

