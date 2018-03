Fahrertür von U-Bahn offen: Zug fuhr ab!

Der Leserreporter stieg am Donnerstag wie üblich in die U2 ein. Doch als der Zug aus der Station Seestadt in Richtung Karlsplatz losfuhr, bemerkte er die offene Fahrertür im letzten Wagon. Aus Angst, ein rücksichtsloser Fahrgast könnte in der Fahrerkabine Unsinn anstellen, schloss er sie pflichtbewusst wieder.

Gefährlich oder harmlos?



"Heute" fragte bei der Wiener Linien nach und wollte wissen, wie gefährlich ein solches Szenario für die Fahrgäste sein könnte. Wiener Linien Sprecherin Barbara Pertl kann aber beruhigen: "Um die Fahrerkabine in Betrieb zu nehmen, benötigt man einen Startschlüssel, ohne dem geht nichts."

Die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen sind darauf ausgelegt, dass hier nichts gefährliches passieren kann. "In so einem Fall ist es am besten, man schließt die offene Tür einfach und meldet dies dem Fahrer", appelliert Pertl an die Fahrgäste.

Unter Umständen könnte die Tür bei einer ruckartigen Bewegung während der Fahrt aufgehen. Daher sollte man mithilfe des Notrufknopfes oder beim Aussteigen mit dem Fahrer in Verbindung treten und ihn darüber informieren.

(mz)