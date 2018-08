Fahrgast rasiert sich in S-Bahn den Kopf

Menschen, die in öffentlichen Verkehrsmitteln ungewöhnliche Dinge machen, sind für regelmäßige "Heute"-Leser nichts Neues.

Umfrage Nutzen Sie häufig Öffis? Ja, immer!

Manchmal.

Nur für meinen Weg in die Arbeit.

Nein.

Die einen nehmen ihre eigenen Sessel mit in die U-Bahn oder transportieren Waschmaschinen. Andere begeben sich mit ihrem Reptil auf der Schulter auf Tour oder spazieren nackt durch die Waggons. "Heute" erreichte auch schon ein Leservideo von einer Dame, die sich gaanz gemütlich eine Zigarette in der Bim gönnte.

Kopf-Rasur in der S-Bahn

"Heute"-Leser Daniel (Name von der Redaktion geändert) erweitert mit seinem Leservideo unser Repertoire an Öffi-Skurrilitäten. In einer S-Bahn in Wien-Meidling entdeckte er am vergangenen Mittwoch einen Mann mit Glatze, der sich routiniert den Kopf rasiert.

"Ok. Also manchmal frag ich mich echt was mit den Menschen los ist", so "Heute"-Leser Daniel der die ungewöhnliche Szene mitfilmte.

Rasieren verboten?

Ob eine Rasur gegen die Hausordnung der ÖBB verstößt wollten wir wissen und haben bei der ÖBB nachgefragt. Mit Verweis auf das Handbuch für Reisen mit den ÖBB, "A.3.5. Verhalten während der Reise" heißt es, dass den Reisenden eine angenehme und entspannte Fahrt ermöglicht werden soll und die Züge sauber zu halten sind.

"Wer unsere Züge oder Busse beschädigt oder verschmutzt, zahlt eine Gebühr für Reparatur und Reinigung nach E.1.7.. Wenn die tatsächlichen Reinigungs- und Reparaturkosten höher ausfallen, verlangen wir auch die entsprechenden Mehrkosten", heißt es in dem Handbuch.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(mp)