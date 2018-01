Fahrzeugbrand vor Autohaus in Wien-Liesing

Ausgerechnet im abgelegenen Industriegebiet in der Richard Strauss Straße fing ein weißer Renault an zu brennen. Vor einem Autohaus abgestellt stand der Kleintransporter plötzlich in Flammen.

Passanten informierten die Wiener Berufsfeuerwehr gegen 14.45 Uhr, die binnen weniger Minuten mit einem sechsköpfigen Löschteam an Ort und Stelle war. Verletzt wurde laut Feuerwehr niemand. Der Fahrzeugbrand konnte innerhalb von 45 Minuten unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden.

(mz)