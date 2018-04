Falsches Geburtsdatum von Töchterchen am Arm

Isabellas Tochter kam am 24.10.2013 zur Welt. Stolz ließ sich die heutige Zweifach-Mama nur einige Monate später das Geburtsdatum ihrer Tochter Joleen tätowieren. Auf ihrem Unterarm steht jedoch ein falsches Datum. Eines, das sechs Jahre in der Zukunft liegt. Joleen wäre somit noch gar nicht auf der Welt.

"Kann es nicht mehr hören"

"Jeder fragt mich, warum ich mir das Geburtsdatum meiner Tochter stechen habe lassen, obwohl sie noch gar nicht geboren ist. Dann muss ich erklären, dass mir die Tätowiererin ein falsches Datum gestochen hat...ich kann die Frage nicht mehr hören", so die 24-jährige Wienerin.

Zu Hause bei Tätowiererin gestochen

Wie es dazu kam und wo sie sich ihr persönliches Horror-Tattoo stechen ließ, wollten wir wissen. Die 24-Jährige begab sich in die Hände einer "ausgelernten Tätowiererin", wie sie sagt. "Zwar war ich bei ihr zu Hause und nicht in einem Studio, aber sie hatte Zertifikate an der Wand hängen", so die 24-Jährige Mutter aus Wien.

Fehler erst später bemerkt...

Beim Stechen selbst habe Isabelle den Riesen-Fauxpas noch gar nicht bemerkt, wie sie sagt. Erst als es verheilt war, fiel ihr der Pfusch auf. Sie rief bei der Tätowiererin an. angesprochen auf ihren Fehler antwortete sie nur knapp "Das kann ja mal passieren" und legte auf. seither ist sie für Isabella telefonisch nicht mehr erreichbar. "Sie hat einfach nicht mehr abgehoben", erzählt die 24-Jährige. Das war im Jahr 2014.

Heute,. vier Jahre später, ist sie Mutter von zwei Kindern. In der Zwischenzeit ist auch Söhnchen Fabio geboren. Ihn hätte sie ebenfalls gerne unter ihrer Haut. Isabellas Lebensgefährte erzählte ihr von unserem Cover-up-Gewinnspiel. "Ich hoffe ich habe Glück und gewinne ein neues Tattoo. Ich hasse meines.", so die Wienerin.

