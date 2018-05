Feiertags-Gewitter: Blitze, Regen, Wolkenspiele

Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturm - so lautet die Wetterprognose der Stunde. Am gestrigen Feiertag regnete und blitzte es bereits in mehreren Teilen Österreichs. Heftige Gewitterzellen trafen vor allem Regionen in Niederösterreich wie Waidhofen an der Thaya oder Melk. Bis Sonntag ist wettertechnisch wohl keine Besserung in Sicht. Da erreicht uns die nächste Kaltfront.

Umfrage Welche Jahreszeit mögen sie am meisten? Frühling

Sommer

Herbst

Winter

Alle

Gar keine

Mir ist des wurscht...

Zum Trost haben wir ein paar wunderschöne Aufnahmen von spektakulären Licht- und Wolkenspielen des gestrigen Feiertags für euch zusammengestellt. Danke an unsere Leserreporter. Einer von ihnen hat sogar ein "UFO" entdeckt ;).

(mp)