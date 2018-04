Feinste Sticheleien bei "Die Tätowiener"

90 Jahre geballtes Tattoo-Know-How haben die insgesamt acht Tattoo-Künstler von "Die Tätowiener" gemeinsam auf dem Buckel. Sie zählen zu den besten Tattoo-Artists in Wien und haben sich in dem gemütlichen Studio in der Schuselkagasse (Wien-Rudolfsheim) vor zwei Jahren zusammengeschlossen.

"Wir sind keine Zahnarztpraxis, sondern ein Tattoo-Studio. Darum wollen wir eine gemütliche, kreative Atmosphäre schaffen die inspiriert", so Besitzerin Esther.

Jeder Raum erzählt hier eine eigene Geschichte. Natürlich unter Einhaltung der vorgeschriebenen Hygiene-Standards, wie Esther betont. "Da gibt es sehr strenge Vorlagen und Kontrollen, so die Vollblut-Tätowiererin.

Jeder Künstler ist mit Herzblut dabei und auf seine eigene Stilrichtung spezialisiert:

Von zarten Schriftzügen über aufwendige Mandalas, Dotwork, Asiatische Tattoos, Blackwork, New & Old School, Trash Polka, Geometrische Tattoos, Scratchwork bis zum Ganzkörper-Konzept.

