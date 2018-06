Fensterscheibe wurde in Liesing zur Splitterbombe

Ein Fassadenteil hat sich am Dienstag um 17 Uhr an einem Gebäude am Liesinger Platz gelöst und ist auf der Straße in tausende Splitter zerborsten. Aus welchem Grund die Glasscheibe abbrach, ist noch unklar.

Fest steht: Nur durch großes Glück kam niemand ernsthaft zu Schaden. Weder Menschen, noch Autos wurden getroffen oder durch herumfliegende Scherben verletzt.

Die Wiener Berufsfeuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und schlug Glasreste mit Hilfe einer Drehleiter ab. Ein Leserreporter beobachtete den Einsatz und teilte die Fotos mit der "Heute"-Community.

(red)