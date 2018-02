Würgeschlange und Hasen aus Flammen gerettet

Einsatzkräfte der Wiener Berufsfeuerwehr wurden am Donnerstag zu Tierrettern: In einem Keller in der Max-Mauermann-Gasse brannte es; zwei Würgeschlangen waren in Rauch und Flammen gefangen.

Die Florianis befreiten die Tiere aus dem Terrarium und brachten sie aus dem Kellergeschoß ins Freie. Nur ein Reptil überlebte die Tortur. Auch ein Kaninchen wurde gerettet, die Feuerwehrleute fanden es in einer der verrauchten Wohnungen über dem Brandherd und brachten es mit Sauerstoff wieder auf die Pfoten.

Unklar war am Montag noch, warum das Feuer ausgebrochen ist. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Wohnungen konnte verhindert werden. Es wurden keine Personen verletzt. Leserreporter Steven K. fotografierte den Einsatzort.

(red)