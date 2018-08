Schilfbrand am Wienerberg 29. August 2018 12:28; Akt: 29.08.2018 13:15 Print

400-Quadratmeter-Feuer wütete in Favoriten

Am Mittwochmittag kam es in Wien-Favoriten zu einem Brand am Wienerberg. Die Berufsfeuerwehr rückte mit 16 Mann zum Einsatz aus.