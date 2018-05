Schwarzer Rauch und lodernde Flammen in Wien-Mariahilf: Am frühen Mittwoch Nachmittag qualmte es auf einer Baustelle gegenüber des Haus des Meeres. Laut einem Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr dürfte bei Flämmarbeiten Dämmmaterial in Brand geraten sein.

Die Einsatzkräfte waren demzufolge binnen Minuten vor Ort, hatten aber nicht mehr viel zu tun: Die Bauarbeiter konnten die Flammen nämlich trotz der starken Rauchentwicklung weitgehend bändigen.

"Heute"-Leserreporterin Sonja B. teilte die Bilder vom Einsatzort.

Baustelle bei Haus des Meeres in Flammen

(mp)