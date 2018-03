Feueralarm bei Telekom Austria: Gebäude evakuiert

Der Montag begann für die Mitarbeiter der Telekom Austria eigentlich ganz normal - bis zur Mittagspause. Kurz vor 14.00 Uhr löste der Feueralarm im Gebäude aus und es handelte sich dabei um keine Übung.

Die Angestellten mussten evakuiert werden und verließen das Gebäude planmäßig und ohne Panik. Kurze Zeit später war auch schon die Wiener Berufsfeuerwehr an Ort und Stelle.

Wie sich herausstellte, handelte es sich um keinen Brand, sondern um eine Rauchentwicklung in einem der vielen Lifte. Der Einsatzleiter konnte also Entwarnung geben und die Leute wieder an ihre Arbeitsplätze zurückkehren.

