Rauchschwaden in Döbling 18. April 2018 17:20; Akt: 18.04.2018 18:17

Feuerwehr-Großeinsatz im alten APA-Hochhaus

Großeinsatz für die Wiener Berufsfeuerwehr am Mittwochabend: Aus dem alten APA-Gebäude in Wien-Döbling stiegen Rauchschwaden in den Himmel.