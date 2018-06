Feuerwehr-Einsatz in U3-Station Herrengasse

Die Feuerwehr war kurz vor 10 Uhr noch am Einsatzort in der Herrengasse. In der U-Bahnstation wurde ein Kleinbrand angezeigt.

Mehrere Einsatzkräfte rückten aus - vor allem die Berufsfeuerwehr, Polizei und Wiener Linien Mitarbeiter eilten mit Blaulicht zur Station.

Die Feuerwehr konnte den Einsatz auf "heute.at"-Anfrage bestätigen, allerdings noch nicht genau sagen, was der Grund für die Alarmierung war.

Seitens der Wiener Linien hieß es kurz nach 10 Uhr, es dürfte sich um einen Fehlalarm gehandelt haben - gebrannt habe nichts. Dennoch habe man die ganze Station kontrolliert, jedoch nichts finden können.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(mz)