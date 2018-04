Feuerwehr-Einsatz wegen Zimmerbrand in Ottakring

Aus einer Wohnung in der Paletzgasse in Ottakring stieg gegen 16.30 Uhr plötzlich dichter Rauch auf. In der Wohnung brannte es offenbar. Augenzeugen alarmierten sofort die Feuerwehr.

Als die Feuerwehrmänner am Einsatzort ankamen, zählte jede Minute. Da die Tür der betroffenen Wohnung verschlossen war, mussten sich die Florianis gewaltsam Zugang verschaffen.

In der Zwischenzeit brachten die Einsatzkräfte eine Schiebleiter am Fenster in Stellung, falls der Zugang über die Tür zu lang dauern würde. Doch die Kollegen haben sich rasch Zugang verschaffen können. Kurzzeitig waren sogar 27 Feuerwehrmänner und sechs Einsatzfahrzeuge vor Ort.

In der völlig verrauchten Wohnung stellte sich heraus, dass glücklicherweise keine Bewohner anwesend waren. Binnen weniger Minuten konnte der Brand abgelöscht werden. Verletzte gab es laut Wiener Berufsrettung keine.

(mz)