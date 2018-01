Feuerwehr pflückt Taube aus Gerngross-Fassade

Es muss nicht immer ein Großbrand oder eine Hochwasserkatastrophe sein: Die Feuerwehr kümmert sich auch um kleinere Einsätze. So geschehen am Montag Abend auf der Mariahilfer Straße in Wien. Eine Taube hatte sich in der Fassade des Einkaufszentrums "Gerngross" verfangen.

Die Florianis stiegen mit einer Drehleiter auf und konnten den Vogel rasch aus seiner misslichen Lage befreien. Er überstand die Prozedur unbeschadet und flatterte bald von Dannen: "Wir konnten der Taube den Weiterflug ermöglichen", schmunzelte ein Sprecher der Einsatzkräfte im Gespräch mit "Heute".

Leserreporterin Yelizaveta R. fotografierte den Rettungseinsatz. Haben auch Sie Videos oder Fotos für die "Heute"-Community? Teilen Sie sie ganz einfach per App und kassieren Sie bei Abdruck in der Zeitung 50 Euro als Dankeschön!

(red)