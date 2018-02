Feuerwehr rückte zu Mistkübel-Brand in U1 aus

Aus bisher unbekannter Ursache fing in der U1-Station Vorgartenstraße am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr ein Mistkübel an zu brennen. Sofort wurden die Einsatzkräfte der Wiener Berufsfeuerwehr alarmiert.

Als die Florianis wenige Minuten später am Einsatzort eintrafen, war der Brand bereits abgelöscht. Dennoch kontrollierten die Feuerwehrmänner den Mistkübel und sicherten ihn vor einer weiteren Entflammung ab. Verletzte gab es keine.

(mz)