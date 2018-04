Feuerwehreinsatz wegen "Substanz" im Wienfluss

Große Augen in der Wiener City: Dort, wo die Uraniastraße über den Wienfluss führt, sammelten sich gelb-gründliche Schlieren an. Zeugen vermuteten einen Umweltsünder hinter dem seltsamen Phänomen und alarmierten die Feuerwehr.

Diese nahm sich der Angelegenheit an, konnte allerdings rasch beschwichtigen: Es handelte sich nicht um eine Umweltverschmutzung, sondern im Gegenteil um ein ganz natürliches Phänomen. Derzeit steht unter anderem die Birke in der Blüte; ihre Pollen machen nicht nur Allergikern zu schaffen, sondern sammeln sich auch auf Gewässern an. Die gelbe Schicht ist schlicht und einfach Blütenstaub.

Leserreporter Marcus K. fotografierte den ungewöhnlichen Anblick.

(red)