Schauen Sie sich dieses Gschau an. Zucker!

Bestimmt eine halbe Stunde beobachtete Matthias F. (23) den neugierigen Fischotter beim Fische fangen und Herumtollen an der Donau in Tulln.



Guck-Guck



Irgendwann griff der 23-Jährige schließlich zum Handy und filmte den süßen Kerl (oder die süße Dame). Der Fischotter kroch immer wieder neugierig aus seinem Versteck heraus und sah seinen Paparazzi direkt in die Augen.

"Er war gar nicht ängstlich, sondern richtig neugierig", so Matthias.

Fast täglich spaziert der 23-Jährige mit seinem Hund die Donau entlang. Circa einen halben Meter näherte sich das niedliche Raubtier dem Hundebesitzer. Sein Hund hielt lieber Sicherheitsabstand zu dem Otter, erzählt er.

Tierische Begegnungen

