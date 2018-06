WEGA crasht Releaseparty im Wiener "Flex"

Einem "Heute"-Leser sitzt der Schreck noch in den Knochen: "Ich besuche das Lokal seit Jahren, aber so etwas habe ich noch nie erlebt." Was war passiert?

Umfrage Waren Sie schon im Flex? Ja, gehe dort regelmäßig zum Feiern hin.

Ja, aber mittlerweile gehe ich selten dorthin.

Nur ein oder zweimal.

Nein, nie.

Teilen Sie Ihr Foto mit der "Heute"-Community!

Hier Foto hochladen (funktioniert nur in App)



Alle Leserfotos sehen und bewerten

Buttons funktionieren nur in der neuen "Heute"-App! Buttons funktionieren nur in der neuen "Heute"-App!

In der Nacht auf Donnerstag feierte ein Wiener Musiklabel seine hundertste Veröffentlichung im "Flex". Es sollte eine rauschende Partynacht bis zum Morgengrauen werden. Doch kurz nach Mitternacht versetzte ein Polizeieinsatz dem bunten Treiben einen Dämpfer: Mitglieder der Sondereinheit WEGA in Sturmhauben und Körperpanzerung riegelten das Kultlokal ab und durchsuchten die Besucher auf Verbotenes.

Mehrere Drogenfunde

Laut einem Sprecher der Einsatzkräfte basierte die Razzia auf einer richterlichen Anordnung. Eine Person wurde demnach festgenommen. Es gab mehrere Sicherstellungen nach dem Suchtmittelgesetz, denen Anzeigen folgen können.

(red)