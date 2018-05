Fliegerbombe legt Verkehr in Floridsdorf lahm

Am Donnerstag Nachmittag wurde in Wien-Floridsdorf eine Fliegerbombe gefunden. Die näheren Umstände waren zunächst unklar, aber die Wiener Polizei rückte sofort an und riegelte den Umkreis ab. Sowohl die Steinheilgasse, als auch die Katsushikastraße wurden für den Verkehr gesperrt.

Für annähernd eine Stunde stand im Grätzel alles still, dann wurde per Twitter der Erfolg vermeldet: Der Entminungsdienst konnte die Bombe ohne Zwischenfälle entschärfen, die Sperren wurden wieder aufgehoben.

#Aktuell wird in #Floridsdorf eine aufgefundene Fliegerbombe entschärft. Rechnen Sie hier im weiten Umkreis, ca. 400 Meter der Steinheilgasse mit Beeinträchtigungen des Verkehrs. — POLIZEI WIEN (@LPDWien) 24. Mai 2018

Die Fliegerbombe in #Floridsdorf wurde soeben durch den Entminungsdienst entschärft, sämtliche Sperren werden aufgehoben. — POLIZEI WIEN (@LPDWien) 24. Mai 2018

