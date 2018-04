Flurbrand nebelt Wien-Floridsdorf ein

Ein Flurbrand in Wien-Floridsdorf beschäftigt am Mittwoch die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr. Kurz nach 16 Uhr wurden die Florianis alarmiert; sie konnten eine weitere Ausbreitung der Flammen verhindern und löschten am späten Nachmittag noch letzte Glutnester ab. Völlig unklar ist unterdessen, welcher Funke das Feld zum Brennen brachte.

Laut einem Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr sind Flurbrände um diese Jahreszeit eher ungewöhnlich. Als Ursachen kämen üblicherweise etwa eine unachtsam weggeworfene Zigarette oder ein heißer Auspuff in Frage. Die Gefahr dafür sei während der trockenen Sommermonate aber wesentlich höher. Was den aktuellen Brand ausgelöst habe, sei derzeit völlig unklar.

Leserreporter werden und Bild auf heute.at sehen

Haben Sie auch ein Foto für unsere Community? Teilen Sie es per App oder Mail an community@heute.at mit uns! Bei allen Leserfotos gilt: Die besten Bilder bekommen einen Ehrenplatz auf heute.at, in der App (horizontal wischen) können Sie alle Fotos sehen und bewerten. Bei Abdruck in der Print-Zeitung erhalten Sie außerdem 50 Euro als besonderes Dankeschön!

(red)